Conmebol define como será o sorteio do grupo do Inter na Libertadores

Sorteio será realizado no dia 17 de março, em Luque, no Paraguai.

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (7) os detalhes do sorteio dos grupos da Libertadores 2025 .

O evento está marcado para 17 de março, às 20h, na sede da Confederação, em Luque, no Paraguai.

Pote do Inter

O Inter estará no pote 2, conforme a distribuição do ranking da Conmebol. Os três rivais virão do pote 1, pote 3 e pote 4.