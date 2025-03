Frente fria avança pelo RS e faz temperatura cair até 10°C neste final de semana

Muito esperada pelos gaúchos, a virada no tempo que deve aliviar o calor extremo dos últimos dias ocorrerá neste final de semana. O avanço de uma frente fria pelo Rio Grande do Sul fará a temperatura cair até 10°C em diferentes municípios.

De acordo com Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), o sábado (8) ainda será marcado pelo calor, especialmente na primeira metade do dia. A temperatura pode se aproximar dos 40°C em regiões como Centro, Oeste, Campanha e Noroeste. Em Porto Alegre, a máxima chega a 37°C.

— No sábado, teremos intensificação do vento de Norte, que contribui para manter e reforçar essa massa de ar quente aqui. Então, vamos ter temperatura bem alta antes da chegada da frente — destaca.

Conforme a projeção da Climatempo, no sábado, as maiores máximas serão de 37°C e 36°C.

Porto Alegre: 37°C

Alegrete: 36°C

Canoas: 36°C

Rosário do Sul: 36°C

São Borja: 36°C

Alvorada: 36°C

Maçambará: 36°C

Lajeado: 36°C

São Gabriel: 36°C

Itaqui: 36°C

Ar mais frio

Entretanto, com o início das pancadas de chuva no final da tarde e a mudança na direção do vento — que passa a soprar mais do Sul, devido à aproximação da frente fria — os gaúchos já começam a sentir um ar mais frio e um alívio no calor.

Lopes explica que a frente fria está se organizando na Argentina nesta sexta-feira (7). No decorrer do dia, o fenômeno causou tempestades e alagamentos na região. No sábado, a frente deve passar a atuar sobre o Uruguai, trazendo os primeiros impactos ao RS:

— Depois, da noite de sábado para a madrugada de domingo, com o avanço da frente fria mesmo, essa chuva fica um pouco mais generalizada e vai avançando desde a região da fronteira com o Uruguai. Ao longo do domingo, se espalha para as demais regiões do Estado.

Veja como a frente fria avançará sobre o RS

A massa de ar um pouco mais frio fará com que os municípios não registrem máximas tão altas no domingo. Na maioria das cidades, os termômetros não devem ultrapassar os 30°C — a exceção fica por conta do Noroeste, onde pode haver temperatura acima dessa marca.

— Nas demais regiões, a temperatura deve ficar entre 26°C e 29°C. Então, já é uma queda bem acentuada. E grande parte do Estado deve ter entre 18°C e 20°C no começo do dia. À tarde, não vai aquecer muito porque o sistema ainda vai estar atuando e vai ter bastante nebulosidade — enfatiza Lopes.

Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 20°C e 27°C no domingo — uma queda de 10°C na comparação com a máxima de sábado.

A projeção da Climatempo aponta que a maior máxima será registrada em Iraí, com 33°C:

Iraí: 33°C

Horizontina: 32°C

Frederico Westphalen: 32°C

Marau: 31°C

Sertão: 31°C

Não-Me-Toque: 31°C

Getúlio Vargas: 31°C

Erechim: 31°C

Passo Fundo: 31°C

Santo Ângelo: 30°C

Estiagem continua

No sábado, a chuva atingirá especialmente áreas da Campanha e do Sul. Conforme Lopes, os acumulados devem variar bastante entre as regiões, não sendo suficientes para resolver o problema da estiagem, por exemplo. Nos dois dias, a perspectiva é de que os municípios registrem entre 15 e 40 milímetros de água.

— Nesta sexta teve bastante chuva lá na Argentina. Só que esse sistema está meio estacionário lá por alguns dias. Agora, quando a frente fria avança para o Norte, vem um pouco mais rápida, e aí não é tão favorável para acumulados altos de chuva, que pudessem resolver a questão da estiagem de maneira definitiva — esclarece o meteorologista.

No domingo, o sistema estará atuando sobre o Estado e, portanto, o dia será de bastante nebulosidade, com chance de chuva em áreas do centro, do leste e da região metropolitana do RS. O meteorologista comenta que pode chover a qualquer momento e que o sol não deve aparecer.

É assinante, mas ainda não recebe as newsletters com assuntos exclusivos? Clique aqui e inscreva-se para ficar sempre bem informado!