Chacinas colocam em xeque os bons números da segurança pública do RS

O excelente desempenho do governo Eduardo Leite nos indicadores de segurança pública tem sido desafiado por matanças como há muito não se via no Rio Grande do Sul. Em um mês, foram cinco chacinas: triplo assassinato em Porto Alegre, triplo homicídio em Alvorada, quatro mortes em Rolante e, no último fim de semana, quatro assassinatos em Santa Rosa e outros quatro em Arroio dos Ratos.