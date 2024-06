Índice da ONU Notícia

Como Porto Alegre chegou ao menor número de homicídios da história

Com população de 1.332.570 pessoas, segundo o Censo de 2022, para estar dentro do limite aceitável pela Organização Mundial da Saúde, a Capital deve ter no máximo 11,08 assassinatos por mês (ou 133 no ano), o que ocorreu nos últimos três meses. Março e abril tiveram os menores números de vítimas de homicídio num mês, com oito em cada. Dados da Secretaria da Segurança Pública foram revisados a partir de 2010

23/06/2024 - 22h00min