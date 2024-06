O Ministério Público do Estado (MP) denunciou, no início desta semana, cinco integrantes de uma facção criminosa pelo suposto envolvimento na chacina ocorrida em 10 de abril no município de Cidreira, no Litoral Norte. O crime compreende a soma de dois ataques, em sequência, efetuados em dois endereços da Rua 22, no bairro Parque dos Pinos.