No fim da tarde de 10 de abril, criminosos armados desembarcaram de um veículo, renderam as vítimas e atacaram a tiros duas reciclagens em sequência na mesma rua em Cidreira, no litoral gaúcho. Deixaram um saldo de terror, com cinco mortos e dois feridos — houve ainda uma pessoa ameaçada de morte. Uma das reciclagens foi incendiada pelos bandidos, que teriam partido da Região Metropolitana para cometer o crime.