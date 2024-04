No fim de junho de 2022, ação do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) prendeu por tráfico de drogas, na zona leste de Porto Alegre, um catarinense, que estava na companhia de uma gaúcha. O preso, que seria membro da principal organização criminosa de Santa Catarina, o Primeiro Grupo Catarinense (PGC), estava no Estado para negociar a venda de entorpecentes com uma facção nascida no Vale do Sinos, Os Manos.