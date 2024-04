Policiais civis gaúchos cumprem mandados nesta quarta-feira (10) em quatro Estados. A ação, coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc), é desencadeada no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em São Paulo. Entre os alvos da Operação Squadrone, está ainda um português, que tem mandado de prisão cumprido na Europa. A ofensiva tem como objetivo desarticular um esquema envolvendo dois dos maiores grupos criminosos do sul do Brasil. Segundo a polícia, as facções estabeleceram um convênio, que envolve aquisição de armas e drogas, como forma de tentar monopolizar o tráfico de entorpecentes.