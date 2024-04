Agilidade canina Conheça Zyah, o cão farejador que encontrou fuzil em comboio de fugitivos de Mossoró em menos de três minutos Cachorro mais experiente do Grupamento de Operações com Cães da Guarda Municipal de Marabá, no Pará, teve participação ativa na recaptura de Deibson Cabrail Nascimento e Rogério Silva Mendonça