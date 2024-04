O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) concluiu nesta terça-feira o julgamento iniciado no dia 1º de abril e absolveu o senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que permanece no cargo. Foram cinco votos a dois contra a cassação do mandato. A corte analisou ações que pediam a cassação do mandato do por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022.