A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (9) o projeto que reajusta a faixa de isenção de Imposto de Renda para pessoas que ganham até dois salários mínimos. O projeto, de autoria do deputado federal José Guimarães, agora segue para análise do plenário do Senado. Requerimento de urgência foi aprovado, mas não há data para a votação.