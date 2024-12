3 orações para o Dia de São Lázaro

São Lázaro é celebrado no dia 17 de dezembro. Incluído no Evangelho de João, ele é uma das figuras mais conhecidas do Novo Testamento. Irmão de Marta e Maria, ele vivia em Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém, e era amigo de Jesus.

Sua história ganhou destaque pelo milagre de sua ressurreição, realizado por Jesus após quatro dias de sua morte. Esse acontecimento, narrado no capítulo 11 do Evangelho de João, é um dos mais marcantes da vida de Cristo, simbolizando o poder divino sobre a vida e a morte, além de fortalecer a fé e a esperança na ressurreição.

1. Oração para cura e proteção

2. Oração de agradecimento e esperança

São Lázaro, interceda por mim diante de Deus. Agradeço pelas vitórias recebidas a cada dia, pela vida que me é concedida e pela saúde que desfruto. Que a sua ressurreição me inspire a viver com mais esperança e confiança, especialmente nos momentos de dificuldade. Assim como você ressurgiu para uma nova vida, que eu também possa renovar minhas forças e enfrentar os desafios com coragem e fé. Que, a cada dia, eu experimente o milagre da renovação e a promessa da vida eterna em Cristo, vivendo com paz no coração e grato por sua infinita misericórdia. Amém!