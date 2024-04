O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), em Curitiba, retomou nesta segunda-feira (8) o julgamento das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que responde por abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. A terceira sessão de análise do caso, contudo, teve novo pedido de vista, por parte do desembargador Julio Jacob Junior. O placar está em 3 a 1 contra a perda de mandato do senador. O julgamento será retomado às 14h desta terça-feira (9).