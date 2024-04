O cenário do julgamento dos pedidos de cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que é retomado nesta quarta-feira (3), mudou consideravelmente com o voto do desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator do caso. Além de se opor à tese de abuso de poder econômico, o magistrado sustentou que Moro não precisaria realizar pré-campanha para tornar seu nome popular, dada a ampla divulgação midiática da operação Lava-Jato. Após o voto, membros do PT e do PL, os partidos que ingressaram com as ações, passaram a admitir que o senador pode sair vitorioso do Paraná.