Banco Central usa memes e "Descer para BC" para desmentir fake news do Pix

O Banco Central (BC) publicou um vídeo nas redes sociais usando a música viral Descer para BC para desmentir notícias falsas sobre a taxação do Pix . A iniciativa responde a boatos que circularam após uma normativa da Receita Federal sobre monitoramento de transações financeiras. Com a onda de desinformação, o governo anunciou a revogação da medida na quarta-feira (15).

O vídeo do BC usa memes para esclarecer três pontos: o Pix continuará gratuito, o sigilo bancário será mantido e as transferências permanecerão anônimas para terceiros. A autarquia alerta que boletos de cobrança de Pix são golpes .

Além da música que foi hit no final do ano, na qual a sigla para Balneário Camboriú foi confundida com as iniciais do Banco Central, o vídeo ainda faz referência à novela Mulheres de Areia, da Globo, à série The Office e a outros produtos e símbolos da cultura pop.