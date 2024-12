Lançada há menos de uma semana, a música "Descer pra BC" já conquistou espaço entre as 20 faixas mais ouvidas no Brasil, conforme o Spotify. Brenno & Matheus / Reprodução

A dupla sertaneja Brenno & Matheus tem ganhado destaque no cenário musical brasileiro com o sucesso de sua nova música, Descer pra BC.

A canção fala sobre o clima agitado de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e brinca com as "descidas" para a praia catarinense no alto do verão.

Lançada há menos de uma semana, a música já conquistou espaço entre as faixas mais ouvidas no Brasil, conforme o Spotify. No YouTube, o clipe já acumula mais de 12 milhões de visualizações.

Enquanto isso, no TikTok e no Instagram, a música viralizou, com milhares de vídeos usando o animado refrão. O videoclipe, gravado na praia de Balneário Camboriú, e o tom bem-humorado também ajudaram a impulsionar o sucesso.

Leia Mais Jorge e Mateus anunciam pausa na carreira após turnê de 20 anos, que virá a Porto Alegre em 2025

O que significa “Descer pra BC”?

A letra da música, que mistura batidas eletrônicas e sertanejo, fala sobre a história de uma pessoa que é herdeira do setor agrícola, mas quer gastar a fortuna na cidade catarinense no fim do ano, e aproveitar a praia ao invés de trabalhar no campo.

Papai deixou uma herança bem gorda pra mim Tem terra pra plantar e pra criar uns gadin' Mas eu me dei conta que isso não é pra mim Prefiro pé na areia do que pé no capim. COMPOSITORES: ARIOSTO PORTO MÜLLER / LUAN MARCELO GAVLIK DE OLIVEIRA

O refrão, fácil de cantar, rapidamente virou trilha sonora de vídeos de "dancinhas" nas redes sociais, consolidando a faixa como um sucesso viral.

Nóis vai descer, vai descer. Descer lá pra BC no finalzin do ano. Os bombonzin tão bronzeando pra eu chegar e morder

“Descer pra BC” é uma expressão que faz referência a viajar para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, especialmente durante o verão. A palavra “descer” é comumente usada no Brasil para indicar deslocamentos em direção ao litoral.

Na música, a expressão representa mais do que apenas uma viagem. É também um convite para aproveitar as festas, praias e o clima da cidade, conhecida como a “Dubai brasileira”, por seus arranha-céus e badalação.

Quem são Brenno e Matheus?

Naturais de Astorga, no Paraná, a mesma cidade de Chitãozinho e Xororó, Brenno e Matheus começaram suas trajetórias musicais de forma independente, com outras duplas.

Matheus, além da sua antiga dupla, cantava também junto à banda Bali e no circo da cidade. Já Brenno teve apenas uma experiência anterior, que era com um antigo parceiro.

Eles se uniram em 2014 após um convite inesperado para um show de última hora. Desde então, a dupla solidificou sua parceria, passando de apresentações em barzinhos a gravações de sucessos nacionais.

Em 2018, lançaram Endereço da Zona, que marcou o início do reconhecimento em todo o país. Desde então, lançaram outras músicas como Cabaré Love, Sítio Sonho Meu e Braba do Mato. No TikTok e Instagram, a dupla conta com mais de 900 mil seguidores.