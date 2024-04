O julgamento que decidirá se o senador Sergio Moro segue no mandato ou se será cassado está empatado no Tribunal Regional do Paraná (e suspenso por um pedido de vista), mas segue ativo nas redes sociais. Assim como tem torcedores fanáticos, Moro é odiado por duas tribos diferentes. De um lado, os militantes de esquerda que não engoliram sua atuação na Operação Lava-Jato e querem vê-lo na lona. De outro, os bolsonaristas que o consideram um traidor. Embora ele tenha deixado o Ministério da Justiça atirando em Jair Bolsonaro, na campanha os dois voltaram a se aproximar. Por conveniência, naturalmente, já que têm em Lula um inimigo comum.