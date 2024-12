Facção envolvida em assassinato de preso dentro da Pecan é alvo de nova operação 

A Polícia Civil realiza nesta terça-feira (17) nova ofensiva contra a facção envolvida na morte de um preso dentro da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) 3. A operação é contra núcleo do grupo com atuação nos municípios de Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, na Região Metropolitana.

Segundo o delegado Edimar Machado, os investigados são suspeitos de estarem envolvidos diretamente em ordens para a prática de homicídios. Por trás dos crimes, estariam a tentativa de expansão das áreas de atuação desse núcleo da facção no tráfico de drogas, assim como a cobrança de dívidas.

— As ordens judiciais de busca e apreensão foram expedidas como uma forma de desarticular parte da estrutura da organização criminosa, notadamente no que concerne aos indivíduos designados para execuções de homicídios na região, assim como seus mandantes, que se encontram no sistema carcerário — explica o delegado Edimar Machado.