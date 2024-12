Portando fuzil israelense, quatro homens são presos após ataque a tiros no interior de Serafina Corrêa 

De acordo com a polícia, os agentes retornavam de uma ocorrência pela VRS-351 quando suspeitaram de um veículo estacionado às margens da rodovia. Durante a abordagem, ainda segundo a BM, ouviu-se tiros na proximidade da comunidade de Capela São João. Em seguida, um automóvel com três homens que circulava pelo local foi abordado.

No veículo, os policiais encontraram um fuzil calibre .556 americano e um fuzil .556 israelense com mira holográfica, ambos com numeração suprimida. Também foram localizadas 85 munições, quatro carregadores de fuzil, duas toucas ninja e três pares de luva.