Extorsões assustam comerciantes de Garibaldi após incêndio a caminhões

A Polícia Civil investiga uma série de casos de extorsão que têm assustado comerciantes de Garibaldi, na Serra Gaúcha . As investigações começaram após um incêndio que atingiu dois caminhões de uma revenda de veículos na semana passada.

De acordo com a Polícia Civil, os criminosos ligavam de números desconhecidos e com diferentes prefixos. Nas chamadas, faziam ameaças de incendiar as propriedades das vítimas e, em seguida, ofereciam “proteção” mediante o pagamento de uma quantia em dinheiro.