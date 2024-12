Investigação Notícia

Homem procurado por homicídio no Maranhão é preso em Gramado

Suspeito também tem envolvimento com o tráfico de drogas no Estado do Nordeste. Ele foi encontrado em um condomínio de alto padrão no município da Região das Hortênsias

13/12/2024 - 14h46min