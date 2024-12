Mulher morre e homem fica ferido após ataque a tiros em Paraí

Uma mulher de 30 anos morreu e um homem de 40 ficou ferido após um ataque a tiros no município de Paraí , na Serra. O crime aconteceu por volta das 6h30min desta sexta-feira (13), no bairro São Lucas.

De acordo com a Brigada Militar, a mulher morreu no local do crime e o homem foi transferido em estado grave para um hospital de Caxias do Sul.