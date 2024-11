Líder de facção apontado como um dos autores de morte na Pecan é alvo de operação da Polícia Civil

Apontado como um dos envolvidos na execução de um preso dentro da Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) 3, Rafael Telles da Silva, 36 anos, o Sapo, é alvo de operação da Polícia Civil nesta sexta-feira (29). Considerado uma das lideranças de uma organização criminosa, envolvida em assassinatos e no tráfico de drogas, o Sapo teria, em setembro, ordenado a morte de um rival no bairro Cascata, na zona sul de Porto Alegre, por uma videochamada. Sapo cumpria pena na Pecan 3. Ele foi transferido na quinta-feira (28) para o sistema penitenciário federal, numa outra ação, a que envolve a morte do Nego Jackson.