Em 2024, apreensão de celulares e drones teve salto no Complexo Prisional de Canoas

Desde o início do ano, até a última terça-feira (27), foram apreendidos 681 aparelhos de celulares, além de seis aeronaves não tripuladas. Na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan) 3 no sábado (23) um preso foi executado a tiros dentro da cela. Uma das hipóteses é de que a arma tenha sido entregue com uso de drone