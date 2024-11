Morte em Canoas Notícia

O que se sabe até agora sobre assassinato de líder de facção a tiros dentro da Pecan

Jackson Peixoto Rodrigues, 41 anos, foi executado com sete disparos no sábado. Dois apenados que estavam na mesma galeria e integram grupo rival tiveram novas prisões preventivas decretadas. Episódio desencadeou crise no sistema penitenciário