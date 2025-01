Suspeito de matar ex-companheira e ex-sogro foi solto há menos de um mês e já havia agredido a mulher, diz polícia

O homem procurado pela polícia suspeito de matar a ex-companheira e o ex-sogro na noite de terça-feira (7), no bairro São José, em Porto Alegre, estava preso até o dia 13 de dezembro, quando foi solto, com uso de tornozeleira eletrônica. As duas vítimas foram identificadas como Keslem Mordini Menger, 19 anos, e o pai dela, Adilson Menger, 52.

Segundo a Polícia Civil, o investigado possui extensa ficha criminal. Contudo, até a prisão, não havia nenhum registro de crime relacionado à violência doméstica. A tornozeleira que o homem utilizava era por estar no regime semiaberto e não do programa que monitora agressores de mulheres.

— Ele foi preso e solto por outros crimes que não se relacionam à violência doméstica, principalmente por tráfico de drogas, porte de armas e homicídio. Em dezembro, ele foi colocado no semiaberto com tornozeleira eletrônica — afirmou a delegada Cristiane Pires Ramos, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher.

Agressões e medida protetiva

Logo após a soltura do suspeito, Keslem passou a receber ameaças, até o fim de dezembro, quando a mulher foi agredida fisicamente, de acordo com a polícia.

— Ele a levou para a casa, ficou algumas horas com ela e, nessa ocasião, praticou diversas violências, como socos, chutes, pontapés. Em razão dessa lesão corporal, ela registrou o fato e solicitou medida protetiva. Nós tínhamos uma medida protetiva em vigor — disse a delegada, sobre o registro feito no dia 23 de dezembro.

Dias antes, o próprio suspeito havia registrado uma ocorrência no Departamento Estadual da Criança e do Adolescente afirmando que a ex-companheira era negligente com os filhos do casal, uma menina de três anos e um menino de oito meses.

Em busca de mais segurança após as ameaças e agressões, Keslem se mudou para a casa do pai dela, no bairro São José. Conforme a investigação, o homem invadiu o local na terça-feira à noite e disparou pelo menos quatro vezes contra cada uma das vítimas. A principal suspeita é de que Adilson tentou defender a filha do agressor.

Os dois filhos do casal estavam na residência e presenciaram o crime. Até o momento, o homem, que não teve a identidade divulgada, é considerado procurado e não foi localizado.

Pelo menos três feminicídios em 2025

Esse é o terceiro feminicídio registrado no Rio Grande do Sul neste ano de 2025.

Domingo — Ijuí, no noroeste do RS

A vítima é Liane Prauchner, 59 anos. Adoniran de Castro Claro, 52, também foi encontrado morto. A suspeita da polícia é de que seja um caso de feminicídio seguido de suicídio.

Segunda-feira — Caxias do Sul, Serra