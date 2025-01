Homem suspeito de estuprar a própria filha é preso em Rio Pardo

Um homem de 58 anos foi preso preventivamente nesta quinta-feira (9), suspeito de estuprar a própria filha . O crime teria ocorrido em Canoas, na Região Metropolitana, onde ele residia. Contudo, ele foi localizado na cidade de Rio Pardo , no Vale do Rio Pardo, onde estava nos últimos meses.

Conforme o delegado Maurício Barison, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Canoas, a investigação teve início há mais de um ano, com o relato da vítima .

Atualmente com 18 anos, a jovem contou às autoridades, na época, que entre os seis e os 11 anos era constantemente abusada pelo pai – o que gerou diversos prejuízos psicológicos e emocionais.

A apuração policial constatou também que outros integrantes da família, no período de infância, teriam sofrido tentativas de abusos por parte do suspeito. Os familiares teriam sido abordados pelo suposto abusador, que oferecia dinheiro em troca do possível ato sexual.