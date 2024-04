Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso com atuação na Região Metropolitana, principalmente em Canoas, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Canoas, deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a Operação Paranhos. Ao todo, foram expedidas 102 ordens judiciais, sendo 28 mandados de prisão preventiva, 44 mandados de busca e apreensão e 30 bloqueios de ativos financeiros, com cerca de 250 policiais envolvidos na ação. Até as 10h, 22 pessoas haviam sido presas. Outros seis indivíduos seguem foragidos.