A mulher que teria matado o marido a tiros durante uma festa em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, no último dia 28, alega que agiu em legítima defesa. Depois de ser ouvida pela Polícia Civil, ela foi liberada para responder em liberdade pela morte de Tiago Galvão, 34 anos. O nome da investigada é mantido em sigilo pela polícia.