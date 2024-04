As garrafas de cerveja caídas pelo pátio e manchas de sangue na varanda, ainda visíveis na manhã desta sexta-feira (29), eram os indícios de que a festa terminou de forma trágica na residência da Rua Carlos Hepp, em Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. Na noite desta quinta-feira (28), o local foi cenário de um assassinato, em que a esposa matou o marido após uma discussão. Pelo menos cinco tiros foram ouvidos pela vizinhança, por volta das 19h.