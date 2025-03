Caso Vitória: policiais fazem buscas por suspeitos de envolvimento na morte de adolescente em Cajamar

Prefeitura de Cajamar, na Grande São Paulo, decretou três dias de luto pela morte de Vitória. Prefeitura de Cajamar / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo faz buscas nesta sexta-feira (7) por suspeitos de assassinar Vitória Regina de Sousa, em Cajamar. Segundo apuração, três homens foram identificados por envolvimento direto na morte da adolescente.

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, que afirmou em nota que "policiais fazem diligências visando localizar suspeitos de envolvimento no caso". Segundo a pasta, detalhes serão repassados após os trabalhos.

A adolescente de 17 anos desapareceu no dia 26 de fevereiro e teve o corpo encontrado em uma área de mata na última quarta-feira (5).

Até as 10h, os suspeitos não haviam sido presos. Os nomes deles também não foram divulgados.

Até o momento, a polícia acredita que a motivação do crime tenha sido ciúme, mas não deram detalhes.

Quem são os investigados

Sete pessoas são investigadas pela polícia por suspeita de terem algum tipo de envolvimento no caso Vitória. De acordo com o g1, os investigados pelo crime são: um "ficante" de Vitória, dois jovens que teriam entrado no ônibus junto com ela no dia do crime, dois homens que teriam assediado a garota no caminho para casa, um rapaz que teria emprestado o veículo a eles e o ex-namorado dela.

A polícia chegou a pedir a prisão temporária do ex-namorado por divergências em seu depoimento, que foi negada pela Justiça alegando que não havia suspeitas de que ele cometeu o homicídio.

Investigação

A pedido da polícia, a investigação do caso corre sob sigilo e detalhes do que já foi apurado não devem ser informados à imprensa.

Durante coletiva de imprensa na quinta-feira (6), a única informação divulgada pelos policiais é a de que 14 pessoas já foram ouvidas.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Aldo Galiano, a suspeita é de que a adolescente tenha sido morta por vingança, com a participação de pessoas ligadas a uma fação criminosa.

A polícia apura ainda se alguma pessoa teria motivo para matar vitória ou se ela havia sido ameaçada por alguém recentemente.

Os policiais afirma ainda que, possivelmente, o autor do crime more no mesmo bairro que a adolescente.

Desaparecimento

Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite de 26 de fevereiro. Imagens de câmeras de monitoramento mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. No local, ela conversa com uma amiga. Segundo testemunhas, Vitória foi seguida por um carro com quatro rapazes após descer do ônibus.

Antes de desaparecer, a adolescente enviou áudios para uma amiga aos prantos, contando que temia por sua segurança e que havia sido assediada pelos homens que estavam no carro.

Marcas de violência

De acordo com a Guarda Civil Municipal, a adolescente tinha ferimentos profundos na garganta. O corpo estava nu e parcialmente esquartejado, sinais indicativos de crueldade. Os cabelos longos dela tinham sido raspados e os braços estavam amarrados com uma fita plástica.

Como o corpo pode ter permanecido um certo tempo no local, há também a hipótese de que alguns ferimentos tenham sido causados por animais.

Os agentes que participaram das buscas acreditam que Vitória foi mantida em cativeiro por alguns dias, antes de ter o corpo levado para o local de mato, entre a Estrada Francisco Missé e a João Felix Domingues, próximo ao Sítio São Pedro.