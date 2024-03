A Polícia Civil concluiu nesta quinta-feira (21) o inquérito sobre o assassinato do vigilante João Felipe Alves da Silva, 43 anos, no último dia 11, na zona sul de Porto Alegre. Os dois supeitos, de 21 e 27 anos, foram indiciados por latrocínio (roubo seguido de morte). Eles estão presos na sede do Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional (Nugesp), na Capital, desde o dia 12, quando um juiz de Direito decretou a prisão preventiva dos dois. Agora, o Ministério Público (MP) vai analisar o caso e deve oferecer denúncia.