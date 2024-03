Ao identificar Lucas Brum Irace como suposto líder do esquema de telentrega de drogas, a 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (3ª DIN) passou a rastrear o caminho do dinheiro. Foi descoberta uma empresa em nome do criminoso que repassava altos valores a diversas pessoas, entre elas, os irmãos que atuam na rede de barbearias El Cartel Fernandes.