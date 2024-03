Uma operação policial, desencadeada na manhã desta quinta-feira (21), mira os donos e um funcionário de uma empresa de coleta e transporte de resíduos que descartava lixo de maneira irregular: no próprio terreno, a céu aberto, no bairro Jardim Floresta, na zona norte de Porto Alegre. O caso foi descoberto pela Polícia Civil em dezembro do ano passado depois que moradores reclamaram do cheiro na região.