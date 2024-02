O volume de resíduos no mundo, que atingiu 2,3 bilhões de toneladas em 2023, continuará crescendo exponencialmente, até 3,8 bilhões em meados do século, alertou a ONU nesta quarta-feira (28). A crise será ainda mais grave nos países onde os métodos de tratamento ainda são poluentes: aterros sanitários (contaminação do solo, emissões de poluentes e gases com efeito estufa, como o metano), incineração sem recuperação...