Primeiro, as ordens eram dadas a partir de uma cela de prisão. Depois, vinham de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Era lá que morava o foragido apontado pela Polícia Civil como líder do grupo El Patron - uma organização criminosa dedicada à teleentrega de drogas. Ele foi preso na noite de domingo (17), em uma lanchonete na capital fluminense, nas proximidades do imóvel.