Em uma ofensiva contra o crime organizado o Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc) cumpre, desde o início a manhã desta quinta-feira (30), 86 mandados de prisão preventiva, prisão temporária e mais de cem de busca e apreensão, em diversos municípios do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Mato Grosso do Sul.