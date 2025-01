Força-tarefa apreende cerca de cinco toneladas de alimentos impróprios para consumo no Litoral Norte

Promotor Alcindo da Silva Filho citou disse que foram encontradas más condições de higiene e produtos fora da validade. Reprodução / Youtube/GZH

Uma força-tarefa promovida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) em cidades do Litoral Norte apreendeu cerca de cinco toneladas de alimentos impróprios para consumo, conforme o promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre.

Em entrevista ao programa Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (28) ele afirmou que esta é a 10ª edição da operação em praias do Rio Grande do Sul. As fiscalizações foram realizadas em parceria com órgãos de vigilância sanitária dos municípios e, até o momento, inspecionaram estabelecimentos em Imbé, Capão da Canoa, Tramandaí e Torres.

Durante as ações, o promotor afirma que foram encontrados alimentos vencidos, locais com péssima higiene e venda de medicamentos sem autorização. No entanto, os nomes dos estabelecimentos interditados ou avaliados negativamente pela força-tarefa não são divulgados pelo Ministério Público.

— A Lei de Abuso de Autoridade nos limita bastante. Até pouco tempo atrás eu fazia questão de divulgar os nomes, pois é um princípio básico do código do consumidor a ampla informação. Não concordo, mas tive que sucumbir ao meu entendimento sobre não poder fazer a divulgação dos nomes — disse o promotor.

Segundo ele, problemas recorrentes de produtos comercializados fora do prazo de validade e a preocupação com as condições de armazenamento com as altas temperaturas fizeram o MPRS redobrar o cuidado. Ele cita como exemplo o episódio de intoxicação alimentar recente registrado em Pelotas, quando ao menos 97 pessoas foram diagnosticadas com sintomas do problema.

A operação segue em andamento e Alcindo Filho garante que novas rodadas de inspeções serão realizadas em outras cidades do Litoral Norte.