Força-tarefa apreende cerca de 800 quilos de produtos impróprios para consumo em Imbé

Ministério Público do RS / Divulgação

Uma fiscalização em quatro supermercados e uma padaria de Imbé, no Litoral Norte, resultou na apreensão de cerca de 800 quilos de produtos impróprios para o consumo nesta segunda-feira (20).

Entre os itens retirados de circulação, estão carnes e bebidas alcoólicas. A ação faz parte da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos, que é composta por entidades como o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), a Vigilância Sanitária e a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).