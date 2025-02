Imprensa belga noticia acerto do Grêmio com atacante Francis Amuzu

Amuzu sequer apareceu no banco de reservas na derrota do Anderlecht para o Gent, neste domingo. VIRGINIE LEFOUR / Belga / AFP

O Grêmio está próximo de um acerto com o atacante Francis Amuzu. Embora na Arena se confirme no máximo um avanço nas tratativas, o noticiário da Bélgica dá conta de que o Anderlecht teria aceito a oferta gremista e que a venda depende apenas da troca de documentos para ser concluída.

O Tricolor voltou ao páreo depois que a janela de transferências dos principais países europeus encerrou nesta segunda-feira (3) e os concorrentes, Napoli e Paris FC, não formalizaram propostas superiores a 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões). Com medo de perder o atleta de graça após junho, quando o contrato entre as partes se encerrará, o clube de Bruxelas resolveu se render à proposta brasileira.

Por conta da negociação em curso, Amuzu sequer apareceu no banco de reservas na derrota do Anderlecht para o Gent, pelo campeonato nacional, no último domingo (2). E, para se precaver da saída do seu atacante, o time de Bruxelas anunciou a contratação do jovem Elyees Dao, do Amiens, da França.

Ainda de acordo com a imprensa da Bélgica, uma vez liberado para viajar a Porto Alegre, o jogador de 25 anos assinará contrato de dois anos com o Grêmio, recebendo salários que superariam R$ 900 mil mensais pela cotação atual.

Conforme apurou a reportagem da Zero Hora, o acerto com Amuzu não inviabiliza o avanço das conversas pelo uruguaio Cristian Olivera. Nesta segunda-feira (3), o empresário do atacante confirmou que o Grêmio negocia a compra junto ao Los Angeles FC, dos Estados Unidos. A chegada de ambos atenderia ao pedido do técnico Gustavo Quinteros por um substituto para Soteldo e outro polivalente que possa atuar tanto pelo lado como de referência do ataque.