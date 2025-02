Mulher descobre ter sofrido estupro após olhar imagens de câmera de segurança da própria casa em SC

Segundo a Polícia Civil, a mulher descobriu que havia sido estuprada ao checar as imagens das câmeras de monitoramento instaladas no imóvel, que gravaram o episódio. Ele não teve a identidade revelada, por isso, não foi possível localizar a sua defesa.



Segundo o delegado Vicente Soares, da Divisão de Investigação Criminal (DIC) do município, a vítima conta que estava conversando com o suposto agressor no sofá durante a festa, quando "apagou" e acordou sem se lembrar do que havia acontecido. Ao checar as imagens, viu que o homem, que já tinha ido embora da casa, cometeu os abusos.