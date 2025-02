Adolescente morre afogado em Imbé, no Litoral Norte

Mergulhadores encontraram o corpo do jovem no local apontado por testemunhas.

Um adolescente de 16 anos morreu afogado nesta segunda-feira (3) em uma jazida em Santa Terezinha, em Imbé, no Litoral Norte. A vítima foi identificada como João Vitor Hoffmann.

O Corpo de Bombeiros de Tramandaí foi acionado por volta das 15h30min. O jovem foi encontrado por mergulhadores próximo ao local indicado por testemunhas, ponto que tem aproximadamente 10 metros de profundidade. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

O local é uma propriedade particular. As circunstâncias do afogamento serão investigadas pela Delegacia de Imbé.