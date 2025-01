MP abre inquérito para investigar surto de intoxicação alimentar após consumo de torta fria em Pelotas

O Ministério Público investiga o surto de intoxicação alimentar após o consumo de torta fria de frango em Pelotas, no fim do ano passado. De acordo com o MP, ao menos 97 pessoas foram diagnosticadas com o problema. A remessa de torta foi fabricada e vendida pela Circulu's Lanches, que fica na área central de Pelotas, e consumida durante as comemorações do Natal.