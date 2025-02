Delegacia de Polícia de Capão da Canoa é isolada após suspeita de artefato explosivo 

Equipes de emergência e dos bombeiros permaneceram no local durante a remoção do artefato.

O entorno do prédio da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa, no Litoral Norte, foi isolado por cerca de 30 minutos na noite desta segunda-feira (3) após uma suspeita de artefato explosivo. O local já está liberado.

A ação ocorreu quando policiais iriam apresentar uma ocorrência de posse ilegal de arma de fogo. Entre os pertences do suspeito, a Brigada Militar encontrou um objeto que poderia ser um cordel detonante - que tem potencial explosivo.

Na sequência, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e removeu o artefato. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local.