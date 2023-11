Um vídeo que passou a circular na última semana levou a Polícia Civil a desencadear nova ofensiva no Condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre. Nas imagens, dois homens aparecem armados na calçada do residencial, fazendo menção a uma facção rival. Na ofensiva desta quarta-feira (29), dois suspeitos foram presos temporariamente: o que fez a filmagem e um dos que aparecem exibindo as armas. A ação é do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc).