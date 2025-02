Polícia apreende armas, joias e dinheiro com suspeitos mortos em Parobé

Caso ocorreu na tarde desta sexta-feira no Vale do Paranhana. Brigada Militar / Divulgação

Um revólver calibre 38, uma pistola 9 milímetros, munições, notas que somavam R$ 133 e diversas joias – entre elas brincos, pulseiras e cerca de 200 anéis de ouro – foram apreendidos com os três homens mortos nessa sexta-feira (14), durante um cerco policial após o assalto a uma joalheria no centro de Parobé, no Vale do Paranhana.

As informações são do comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Beron, que atendeu o caso juntamente com a Polícia Civil, o batalhão de aviação e o Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Entenda o caso

O caso teve início às 9h10min de sexta-feira, quando dois indivíduos armados chegaram de moto a uma joalheria na região central de Parobé, renderam os funcionários, quebraram os mostruários da loja e realizaram o roubo.

— Eles estavam em poder de arma de fogo e levaram algumas joias, num valor que segundo a vítima passava de R$50 mil. Não houve nenhuma vítima agredida durante o assalto, mas houve diversos danos à loja — afirma o delegado Francisco Leitão Helena.

Segundo o delegado, que teve acesso às câmeras de vigilância, um terceiro indivíduo permaneceu do lado de fora da loja para dar cobertura aos dois suspeitos.

A dupla fugiu da joalheira após o assalto em uma motocicleta com placas adulteradas, que foi abandonada em outro bairro de Parobé. Eles trocaram de veículo, um Ford Ka Hatch, e se juntaram ao terceiro envolvido no assalto. Câmeras de segurança flagraram o momento da troca de veículo.

— O carro também estava com placas adulteradas e seu chassi é de um veículo roubado. A partir daí, os três tentaram fugir da cidade — afirma Francisco.

As buscas das forças de segurança e a análise das câmeras levaram ao bairro Areia Branca, onde há um loteamento no qual o carro foi abandonado. A polícia constatou sinais de pegadas em direção à mata e deu início ao cerco que teve apoio aéreo e por terra, além do uso de drones.

No fim da tarde, o Batalhão de Operações Especiais (Bope) entrou em confronto contra os indivíduos, que estavam escondidos no matagal, resultando na morte dos três. Eles não tiveram a identidade divulgada, e seus corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal (DML).