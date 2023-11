A Polícia Civil realiza, nesta segunda-feira (27), operação para desarticular um grupo

suspeito de lavagem de dinheiro junto a casas de jogos de azar que funcionam no Estado. Conforme a polícia, o esquema ocorre há mais de 10 anos e é comandado por um casal que reside em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Eles teriam movimentado mais de R$ 10 milhões obtidos com valores recebidos em casas de jogos de azar, que funciona com máquinas caça-níqueis.