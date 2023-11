A Polícia Civil e a Brigada Militar fazem buscas no Litoral Norte e encosta da Serra aos assassinos do taxista Olmiro Ferreira dos Santos, morador de Caraá. O corpo dele foi encontrado na noite de sábado (25) pela BM. O cadáver, já em decomposição, estava envolto em cobertas, amarrado com fios e apresentava perfurações no pescoço e nuca. A causa da morte ainda será determinada pela perícia.