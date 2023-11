Terminou com 21 pessoas presas a Operação Sangue Frio, desencadeada pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (9) em oito cidades gaúchas e uma catarinense. A ação foi feita com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que teria relação com uma série de assassinatos na zona norte de Porto Alegre, incluindo a chacina registrada em 14 de maio, na Vila São Borja, no bairro Sarandi.