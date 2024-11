Depois de enfrentar muitas dificuldades para derrotar o Athletico-PR por 2 a 1, em casa, apesar da alta posse de bola, o São Paulo buscou aprimorar esse aspecto, as saídas longas e as finalizações para enfrentar o Red Bull Bragantino pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira, em Bragança Paulista.